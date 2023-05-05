Зеленский попросил у США помощи в восстановлении Украины Зеленский сообщил, что обсудил создание фонда восстановления Украины с инвесткомпанией США

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале украинского лидера. По словам Зеленского, основной целью фонда станет привлечение в страну частного и публичного капитала.

Детали создания инвестиционного фонда по восстановлению экономики Украины проговорили во время встречи с руководством крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock. Основная цель создания фонда — привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов на Украине, — сказал президент.

Он также добавил, что создание подобной структуры станет «мощным сигналом» по усилению инвестиционного климата на Украине.

Ранее Зеленский в ходе визита в Нидерланды заявил, что украинские власти ждут от НАТО четкого сигнала, что страна будет принята в состав Альянса после завершения конфликта. Он добавил, что в Киеве уверены в успехе предстоящего контрнаступления.

Также он предложил представителям международных судебных институтов в Гааге создать трибунал для России. По словам украинского лидера, РФ должна ответить за свои действия, для чего необходима работа высшего судебного органа.