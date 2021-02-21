Политические партии спешат монополизировать День защитника Отечества

Для многих россиян, особенно с советским опытом жизни, 23 февраля — праздник особый — военный, и просто мужской. Естественно, это удачный повод, и воздать дань павшим за родину, и вспомнить недавнее прошлое. Пусть либералы «клевещут», что дата вырвана из реального исторического контекста и никакой победы красная гвардия в тот день не одерживала. Традиция есть традиция. Сочетание эмоционально окрашенной даты и просто выходного дня — ещё и возможность для разного рода политических акций.

И обычно такой день удачнее других использовали коммунисты, привыкшие собираться в эту дату на митинги, густо окрашенные разными оттенками социалистической ностальгии. Но в этом году у них случился самый настоящий облом. Столичная мэрия не согласовала марш с завершающим митингом под предлогом запрета общественных мероприятий до полной и окончательной победы над пандемией. И сколько руководство компартии ни уверяло, что митинг дисциплинировано пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм, мэрия Москвы не поступилась принципами.

И тут неожиданно праздничную инициативу из рук компартии выхватила «Единая Россия», которая по классическому завету пошла другим путём. Обещала мобилизовать свой актив и волонтеров для того, чтобы в красный день календаря широко воздать дань глубокого уважения ветеранам войны. С одной стороны, единороссы выступили против любых митингов, парализовав благие намерения коммунистов, с другой — как бы предложили серию не массовых, но широких по охвату акций возложения цветов ко всем монументам в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В принципе, это сильный ход, вписывающийся в кампанию защиты чести и достоинства ветеранов от грубых выпадов команды «берлинского пациента». И, конечно, оттесняющий на второй план консервативно-традиционное крыло КПРФ, которому ничего не оставалось, как присоединиться к чужой инициативе.

Как и предполагалось, после встречи Геннадия Андреевича с президентом, столичные власти немного отыграли назад и разрешили и коммунистам возложить цветы к военным мемориалам и провести скромную встречу с избирателями, а не широкомасштабный митинг. В этом явно очередная ловушка для "зюгановцев", и так озабоченных нейтрализацией всё более заметных радикальных элементов в партии.

Мы же не случайно выделили консервативное крыло компартии, поскольку всё более активные левые радикалы стремятся перехватить партийную повестку у «конформистов и соглашателей». И на это раз небезызвестный Сергей Удальцов, лидер «Левого фронта», объявил о назначенной, по его словам, на День Красной армии серии разнообразных протестных выступлений — митингов, встреч с избирателями, праздничных встреч. Причём, по замыслу самого Удальцова, властей надо научить отличать выступления патриотов от провокации либералов. Притом, что предлагаемые им лозунги типа национализации природных ресурсов и банков, восстановление Госплана, — мало соответствуют нынешним установкам праздника и содержат откровенный намёк на то, что ветераны отдавали свои жизни отнюдь не за идеалы капитализма.

Если хотя бы часть удальцовского плана удастся, то Зюганов проиграет втройне. Он не будет выглядеть актором важнейшего для социалистической идеологии праздника, а заодно и полновластным левым лидером, имеющим возможность нейтрализовать радикалов, как он фактически обещал в ходе недавней встречи президенту. Тем более, что под прицелом уже один из столпов партии, глава московского райкома Валерий Рашкин, которому Зюганов грозит исключением. Словом, ситуация чревата большой чисткой.