Полицию обязали компенсировать жителю Владивостока задержание на митинге

Фрунзенский районный суд Владивостока постановил взыскать с МВД 10 тысяч рублей в пользу местного жителя Кирилла Петрова, которого незаконно привлекли к административной ответственности на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Об этом говорится в Telegram-канале «Апология протеста», адвокат которой защищал истца.

На акции протеста силовики задержали мужчину и составили на него протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия. Фрунзенский районный суд тогда признал его виновным и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

В апреле Приморский краевой суд признал, что решение нижестоящей инстанции было незаконным. Судья отменил это решение и прекратил производство из-за отсутствия состава правонарушения. После этого мужчина обратился в суд и потребовал от МВД компенсировать моральный вред.

В «Апологии протеста» отметили, что это первое решение суда о компенсации морального вреда задержанным на зимних протестах в поддержку Навального.

Акции протеста прошли во многих городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из ФРГ, где он проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.