Полиция остановила концерт рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Концерт рэпера Scally Milano (Даннил Дмитриев) был остановлен полицией в Санкт-Петербурге. Предварительно, причиной инцидента стали наркотики. Об этом в своем Telegram-канале написала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По информации журналистов, в туалете заведения были обнаружены наркотические препараты, исполнитель был задержан правоохранительными органами, но вскоре отпущен, — сообщила Мизулина.

По ее словам, СМИ собщили о том, что на концерте одна из зрительниц получила сильную передозировку. Однако подтверждения данной информации нет.

Официальную причину остановки концерта в правоохранительных органах не называли.

По мнению Мизулиной, музыканта, возможно, следует привлечь к ответственности за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств. Для подтверждения своего утверждения она опубликовала несколько тектов песен рэпера.

Также она подчеркнула, что Дмитриев выступал против проведения СВО.

По данным Telegram-канала Shot, произошедшее может быть связано с прошлогодним инцидентом, когда после концерта рэпера подросток попал в больницу, приняв «особую» таблетку, которую ему дал незнакомец в туалете.

Ранее юрист Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ после публикации в Сети видео с его концерта. На кадрах видно, как певец закинул ногу на мужчину из состава подтанцовки и приобнял его.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский считает, что артиста вряд ли станут проверять на ЛГБТ-пропаганду. Он добавил, что не видит в действиях исполнителя того, в чем его пытаются обвинить некоторые зрители.