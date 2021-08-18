Полицейские вернули жителю Биробиджана забытый чемодан, набитый деньгами

Сотрудники правоохранительных органов Биробиджана нашли во дворе одного из домов чемодан с 15 млн рублей наличными. Выяснилось, что его забыл местный житель, который торопился в командировку. Об этом говорится на сайте УМВД по Еврейской автономной области.

По информации силовиков, чемодан простоял во дворе несколько часов и вызвал подозрение. Полицейские осмотрели его и нашли крупную сумму денег, личные вещи и планшет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен владелец чемодана. Мужчина пояснил, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлёкся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал, — говорится в сообщении.

Мужчина заметил пропажу и позвонил жене, та посмотрела в окно и увидела чемодан и стоящих рядом с ним полицейских. Пару пригласили в ОМВД, где вернули забытое имущество.

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