Полезный деликатес из курицы — готовим ПП-колбасу сами

Эта домашняя ПП-колбаса — настоящий хит для тех, кто следит за фигурой и здоровьем. Натуральные ингредиенты, отсутствие вредных добавок и нежная текстура делают ее идеальным выбором для правильного питания. Приготовить такую колбасу можно просто дома — без лишних хлопот и затрат.

Для рецепта понадобится: 1 кг куриного мяса, 6–7 зубчиков чеснока, 1 свекла, 40 г желатина, 300–400 мл куриного бульона, соль и черный перец по вкусу, а также по желанию специи — паприка и мускатный орех.

Отварите курицу с луком, свеклой и специями в бульоне 1–1,5 часа. Отделите мясо от костей, снимите кожу. В блендере измельчите мясо вместе с чесноком и свеклой, постепенно добавляя бульон и разбухший желатин (40 г желатина залейте 100 мл воды и дайте разбухнуть). Добавьте специи, соль, перец. Масса должна стать однородной и пластичной, при необходимости добавьте еще бульона. Переложите фарш в чистую пластиковую бутылку (1,5 л) с отрезанным горлышком, утрамбуйте ложкой, чтобы не было воздушных пузырей. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, затем уберите в холодильник на 8–10 часов. Аккуратно разрежьте бутылку и извлеките колбасу. Нарежьте кружочками — отличный вариант для бутербродов или нарезки.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой.