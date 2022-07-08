«Пока не стоит»: экономист Верников предостерёг россиян от продажи долларов Экономист Верников предостерёг россиян от продажи долларов

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Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников заявил, что курс доллара к концу года может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать валюту пока не стоит. По словам эксперта, сильный рубль не выгоден российской экономике, поэтому власти стремятся направить его курс к оптимальным значениям. Он добавил, что в случае сильного усиления правительство станет закупать валюту, пишет ПРАЙМ.

В ближайшее время можно ожидать, что доллар продемонстрирует боковую динамику в диапазоне 55–68 рублей, а к концу года вырастет к отметке 75 рублей. Поэтому пока продавать его не стоит, — рассказал Верников.

Он указал на то, что в пользу ослабления рубля говорит постепенный рост потребительского кредитования. Верников считает, что люди вскоре начнут приобретать импортные товары.

Коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк ранее заявил, что ежегодно можно получать налоговый вычет до 15,6 тысячи рублей за средства, внесённые в негосударственные пенсионные фонды. Эксперт при этом уточнил, что максимальная база подобного вычета — 120 тысяч рублей. По его словам, оптимальной пенсией являются выплаты в размере 60–70% от утраченного заработка. Он порекомендовал реинвестировать средства, чтобы увеличить сумму накоплений.