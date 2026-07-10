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10 июля 2026 в 15:12

Похоже, я нашел идеальный маринад для утки — три ингредиента, чтобы навсегда забыть о курятине

Фото: D-NEWS.ru
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Долго боялся браться за утку, думал, что это адски сложно. Оказалось — проще пареной репы, если знать один секрет с рукавом.

Ингредиенты

Утка — 1 шт., яблоки — 3 шт., соль — 1 ст. л., перец черный — 1 ч. л., чеснок — 4 зубчика, рукав для запекания — 1 шт.

Как готовлю

Сначала натираю тушку солью, перцем и измельченным чесноком — внутри и снаружи. Яблоки режу дольками, вычищаю сердцевину и начиняю ими утку. Отверстие зашиваю или скрепляю зубочистками, чтобы сок остался внутри. Упаковываю птицу в рукав, делаю пару проколов сверху для пара. Отправляю в духовку на 180 градусов ровно на 1,5 часа. За 15 минут до готовности разрезаю рукав, чтобы утка зарумянилась до хрустящей корочки. Подаю целиком на большом блюде, поливая вытопившимся соком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Маринад из соевого соуса и имбиря дал мясу пикантную нотку, а корочка карамелизовалась до блеска. Главный совет: не жалейте чеснока, он делает вкус глубоким и насыщенным.

Проверено редакцией
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