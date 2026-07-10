Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой

Собаку необходимо подготовить перед путешествием, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что при спонтанном решении взять с собой питомца можно допустить ошибки с ветеринарным паспортом.

Ошибки начинаются там, где владельцы пускают все на самотек: забывают о ветеринарных нюансах, надеются на авось, пренебрегают базовыми мерами безопасности. Если же подойти к делу с головой, питомец станет не обузой, а благодарным попутчиком, — заявил Голубев.

Кинолог подчеркнул, что при поездке на машине питомцу необходимо дать время привыкнуть к салону автомобиля, а при путешествии на поезде или самолете — изучить правила перевозчика. По его словам, также необходимо продумать питание собаки — оно должно быть привычным.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что в жаркую погоду хозяевам важно отказаться от плотных и герметичных намордников для собак. В противном случае питомец рискует насмерть перегреться и задохнуться.