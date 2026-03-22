22 марта 2026 в 07:40

Похож на шарлотку, но на сметане и с орехами — вкусный яблочный пирог

Фото: D-NEWS.ru
Готовим вкусный яблочный пирог на сметане. Сначала кажется обычным, а потом понимаешь — он в разы сочнее и нежнее классики. И да, одного противня всегда мало — исчезает еще теплым.

Здесь яблок действительно больше, чем теста, поэтому пирог получается сочным и ароматным. Сметана делает текстуру мягкой, а хрустящие орехи добавляют тот самый вау-эффект в каждом кусочке.

Ингредиенты: яблоки — 5 шт. (500–800 г), грецкие орехи — 50 г, яйца — 2 шт., сахар — 180 г, ванилин — 1 г, сметана — 200 г, мука — 120 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1/3 ч. л.

Яйца взбиваем с сахаром до легкой пышности, добавляем сметану, ванилин и соль, перемешиваем. Вводим муку с разрыхлителем — тесто получается чуть гуще, чем на классическую шарлотку. Яблоки режем кубиками, орехи заранее подсушиваем и рубим. Форму смазываем, выливаем половину теста, выкладываем яблоки, посыпаем орехами и закрываем оставшимся тестом. Выпекаем при 180 °C около 35–40 минут до румяной корочки. Даем немного остыть и посыпаем сахарной пудрой — получается невероятно вкусно.

Ранее мы делились рецептом некалорийного салата с копченой грудкой — идеально для весны. Едим очень вкусно и худеем.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
