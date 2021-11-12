Золотов представил к госнаграде погибшего на службе росгвардейца

Глава Росгвардии Виктор Золотов наградил посмертно орденом Мужества сотрудника ведомства Евгения Захарова, который погиб 9 ноября в Санкт-Петербурге при задержании подозреваемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ведомства. Росгвардеец скончался от травм, полученных в результате наезда автомобиля преступника.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ <...> генерал армии Виктор Золотов представил к награждению орденом Мужества посмертно офицера специального отряда быстрого реагирования подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Захаров оставался верен служебному долгу до конца, проявив мужество и отвагу.

Старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Захаров погиб в Санкт-Петербурге в момент задержания группы людей, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Злоумышленники звонили пенсионерам и вымогали деньги. Один из подозреваемых совершил наезд на росгвардейца, находясь за рулём Fiat Ducato. В результате Захаров скончался на месте от полученных травм.

Злоумышленник и его подельники были задержаны в тот же день. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Евгений Захаров служил в правоохранительных органах с 2003 года, с 2016-го был в спецотряде, являлся ветераном боевых действий, награждён медалью Суворова и медалью «За отличие в охране общественного порядка».