Полиция задержала подельников предполагаемого убийцы росгвардейца

Оперативники задержали подельников предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Отмечается, что ими оказались 53-летний мужчина и 43-летняя женщина, они доставлены в полицию. Правоохранитель погиб утром 9 ноября при задержании подозреваемого в мошенничестве.

Параллельно сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия по задержанию других участников организованной группы: 53-летнего мужчины и 43-летней женщины. Все трое доставлены в полицию для проведения процессуальных действий, — говорится в сообщении.

Старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Захаров погиб в Санкт-Петербурге утром 9 ноября при задержании группы людей, подозреваемых в телефонном мошенничестве, а именно звонках пенсионерам с целью вымогательства денег.

Один из подозреваемых, находясь за рулём Fiat Ducato, совершил наезд на росгвардейца. От полученных травм Захаров скончался на месте. Злоумышленника задержали менее чем через час. Следственный комитет завёл уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Росгвардии подняли вопрос о награждении Евгения Захарова за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи. Он служил в правоохранительных органах с 2003 года, а с 2016-го — в спецотряде, был ветераном боевых действий, награждён медалью Суворова и медалью «За отличие в охране общественного порядка».