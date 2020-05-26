Подростки начали зарабатывать на травле сверстников в социальных сетях

https://static.news.ru/photo/9d28f178-9f49-11ea-83e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростки создали площадку для травли ровесников в социальной сети «ВКонтакте». Она получила название «Новосибирские лица». В оригинале используется матерное слово.

Ежедневно на странице сообщества появляются фотографии детей, на которых они выглядят неловко. Их сверстники бурно обсуждают изображения в комментариях, не стесняясь на выражения.

Кто-то скинул администраторам фотографию моего 13-летнего сына, они разместили. Из класса кто-то, но не знаем, кто именно. Оскорбления начались. Сначала у сына была истерика, что добавили и стали гнобить. Сейчас успокоился. Хорошо, что пока карантин — сын не ходит в школу, — рассказал один из родителей «КП-Новосибирск».

Отец связался с администраторами сообщества и потребовал удалить снимок. Однако ему отказали. Мужчина написал заявление в прокуратуру.

На сегодняшний день создатели паблика предложили альтернативу. Они готовы удалять фотографии за символическую плату. Деньги необходимо перевести администратору сообщества.

Ранее NEWS.ru информировал, что блогер Катя Диденко встала на подоконник с детьми после травли в Интернете.