https://static.news.ru/photo/e924fa86-66af-11ea-9808-fa163e074e61_660.jpg Фото: didenko.katerina/instagram.com

Instagram-блогер Екатерина Диденко пожаловалась на травлю в социальных сетях. Девушку постоянно оскорбляют и желают смерти. Её обвиняют в гибели людей во время банной вечеринки.

В ответ на гневные сообщения она записала и опубликовала видео на своей странице в Instagram, где встала на подоконник вместе с двумя детьми.

Вы хотите, чтоб я в окно вышла? <...> Не дождётесь, — заявила Диденко.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Диденко повысила цены на рекламу в своём блоге после трагедии в московской сауне. Теперь клиентам «аптечного ревизорро», как называет себя девушка, придётся заплатить вдвое больше.

По предварительным данным, реклама в блоге Диденко стоила от 45 до 60 тысяч рублей. После смерти мужа и последовавшего за этим увеличения числа подписчиков девушка решила удвоить сумму. Сейчас за публикацию в сторис она просит 110 тысяч.