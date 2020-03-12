https://static.news.ru/photo/12829214-6465-11ea-a9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: didenko.katerina/instagram

Блогер Екатерина Диденко повысила цены на рекламу в своём блоге после трагедии в московской сауне. Теперь клиентам «аптечного ревизорро», как называет себя девушка, придётся заплатить вдвое больше.

По данным StarHit, ранее реклама в блоге Диденко стоила от 45 до 60 тысяч рублей. После смерти мужа и последовавшего за этим увеличения числа подписчиков девушка решила удвоить сумму. Сейчас за публикацию в сторис она просит 110 тысяч.

Ранее Екатерину уже обвиняли в жажде пиара на трагедии, однако она не обращает внимания на критику. Девушка не раз заявляла, что теперь ей придётся одной ставить на ноги двоих детей, создав им достойные условия для жизни.

Instagram — моя работа. Кто будет кормить моих детей? Если я прекращу, то буду сидеть дома и реветь в подушку, а дети будут думать, что же случилось с их больной матерью, — пояснила Диденко.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи соцсети осудили блогера Екатерину Диденко за использование масок в Instagram, когда она сообщала о трагедии. Сообщая о смерти мужа Валентина и двух друзей, девушка не забыла применить фильтр, преображающий лицо.