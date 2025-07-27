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27 июля 2025 в 08:43

Подозреваемый по делу экс-замглавы Брянщины дал признательные показания

Александр Петроченко Александр Петроченко Фото: t.me/moscowcourts

Подозреваемый в рамках уголовного дела об особо крупной взятке в отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко дал признательные показания, сообщает ТАСС со ссылкой на документы следствия. Фамилия фигуранта в материалах не уточняется.

Имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Петроченко А. С. к инкриминируемому деянию, которое усматривается из результатов оперативно-разыскной деятельности, признательных показаний подозреваемого, показаний свидетелей, — говорится в документах.

В рамках уголовного дела был наложен обеспечительный арест на имущество сына Петроченко. Самого экс-замглавы Брянской области арестовали 16 октября после задержания с поличным при получении особо крупной взятки от бизнесмена. Предприниматель дал на чиновника показания и избежал заключения под стражу.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы и штрафы, в 70–90 раз превышающие сумму взятки.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал главу управления делами правительства и губернатора Челябинской области Романа Менжинского. Чиновника отправили на два месяца в СИЗО.

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