https://static.news.ru/photo/9556948e-bdc0-11e9-b640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники ГИБДД по Самарской области задержали жителя города Иваново, подозреваемого в реализации крупной партии наркотических веществ.

Поймать преступника удалось на улице Куйбышева в Тольятти после того, как водитель автомобиля, в котором он передвигался, нарушил ПДД.

Водитель рассказал, что едет из Санкт-Петербурга в Челябинск с попутчиками, которых он нашёл при помощи интернет-сервиса. Один из пассажиров вызвал подозрение у сотрудников ГИБДД. Было принято решение о его досмотре в присутствии понятых, — говорится в сообщении МВД.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в сумке, рюкзаке и пакте мужчины были найдены три свёртка с героином и два с гашишем.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Ранее News.ru писал, что сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево остановили в «зелёном коридоре» гражданина Франции. В его кошельке нашли марихуану.