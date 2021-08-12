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Подозреваемого в госизмене учёного арестовали

17:07, 12 августа 2021
Подозреваемого в госизмене учёного арестовали Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лефортовский районный суд принял решение об аресте генерального директора и главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова, которого подозревают в госизмене. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе инстанции.

Учёный проведёт в СИЗО месяц и 28 дней. Предполагается, что мера пресечения будет действовать до 9 октября.

12 августа ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова. Он стал фигурантом дела о государственной измене.

По информации СМИ, силовики провели обыски по местам жительства мужчины. В ФСБ считают, что он мог передавать научные разработки иностранным спецслужбам. При этом обвинения Куранову официально предъявлены не были.

Учёный возглавляет НИПГС, который работает над программой гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». Организация входит в холдинг «Ленивец», президентом которого является Анатолий Турчак, отец секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

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