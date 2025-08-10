Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025

Подливка с грибами к пюре и макаронам! Вкусно, сытно и из простых продуктов

Подливка с грибами к пюре и макаронам! Готовится из простых ингредиентов, но получается невероятно вкусной и сытной. Добавление жареных грибов придаёт блюду особый домашний шарм и насыщенный вкус.

Ингредиенты

  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Пшеничная мука — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Вода или овощной бульон — 500 мл
  • Свежие или замороженные грибы — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана — 1 ст. л. (по желанию)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сахар — щепотка (для баланса)
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Специи: паприка, сушёный укроп, чеснок сушёный

Приготовление

  1. На разогретой сковороде обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до золотистого цвета. В отдельной сковороде растопите растительное и сливочное масло, всыпьте муку и обжаривайте 1–2 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Добавьте томатную пасту, перемешайте.
  2. Тонкой струйкой влейте воду или бульон, интенсивно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Добавьте обжаренные грибы с луком, лавровый лист, все специи и щепотку сахара. Тушите на медленном огне 5–7 минут до загустения. В конце можно добавить сметану для нежности.

Подавайте горячей к любимому гарниру — эта подливка сделает даже самое простое блюдо праздничным!

Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.

