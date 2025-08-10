Подливка с грибами к пюре и макаронам! Вкусно, сытно и из простых продуктов

Подливка с грибами к пюре и макаронам! Готовится из простых ингредиентов, но получается невероятно вкусной и сытной. Добавление жареных грибов придаёт блюду особый домашний шарм и насыщенный вкус.

Ингредиенты

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Вода или овощной бульон — 500 мл

Свежие или замороженные грибы — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л. (по желанию)

Соль, перец — по вкусу

Сахар — щепотка (для баланса)

Лавровый лист — 1 шт.

Специи: паприка, сушёный укроп, чеснок сушёный

Приготовление

На разогретой сковороде обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до золотистого цвета. В отдельной сковороде растопите растительное и сливочное масло, всыпьте муку и обжаривайте 1–2 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Добавьте томатную пасту, перемешайте. Тонкой струйкой влейте воду или бульон, интенсивно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Добавьте обжаренные грибы с луком, лавровый лист, все специи и щепотку сахара. Тушите на медленном огне 5–7 минут до загустения. В конце можно добавить сметану для нежности.

Подавайте горячей к любимому гарниру — эта подливка сделает даже самое простое блюдо праздничным!

