Подделки на дорогах: что стоит за чисткой в ГИБДД на юге России

В Ростовской области сотрудники Управления собственной безопасности МВД провели обыски у нескольких сотрудников регионального управления ГИБДД. Оперативные мероприятия затронули десятки сотрудников, в том числе высокопоставленных. Часть из них, по неподтверждённой информации, уже арестовали как фигурантов дела. Изначально в местных СМИ и Telegram-каналах говорилось о создании преступного сообщества, но, по официальной версии, задержанным инкриминируют получение крупных взяток. В региональных главках МВД и СК ситуацию не комментировали, хотя первые сообщения о визитах силовиков к дорожным полицейским появились больше суток назад. В результате об этой громкой истории сообщили в МВД и СК уже на федеральном уровне. Подробности — в публикации NEWS.ru.

День тишины

Одним из первых о спецоперации против предполагаемых «оборотней в погонах» сообщило донское издание RND1 со ссылкой на неназваные источники. По информации ростовских журналистов, домой и на работу к сотрудникам ростовской ГИБДД наведались представители Управления собственной безопасности МВД с привлечением сил из Краснодарского и Ставропольского краёв.

По информации источника издания, обыски проходили с раннего утра 12 апреля. В числе заинтересовавших силовиков сотрудников, по неподтверждённым данным, оказался командир Донского отдельного батальона № 1 ГИБДД Андрей Кардашян, руководители взводов и начальники штабов. Их якобы заподозрили в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Ростовские СМИ утверждают, что по итогам обысков были задержаны десятки работников ведомства, а по данным издания «Блокнот» — более 90 человек , для которых даже «не хватило мест в изоляторах». Кроме того, в публикации отмечается, что свыше 120 сотрудникам ГИБДД получили повестки на допрос.

Сообщения об обысках у ростовских дорожных полицейских появились и в федеральных изданиях, в том числе в «Интерфаксе» и государственном ТАСС . Однако правоохранительные органы в Ростовской области отказывались официально подтверждать или опровергать данные о масштабных оперативных действиях.

Руководитель отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Константин Розин заявил NEWS.ru, что у него «нет никакой информации по этому поводу». В объединённой пресс-службе судов Ростовской области также заявили, что пока не располагают информацией о ходатайстве следствия, хотя ещё накануне вечером издание RND1 сообщило, что в отношении Андрея Кардашяна и ещё около 30 задержанных якобы уже избрана мера пресечения в виде ареста.

Командир Донского отдельного батальона № 1 ГИБДД Андрей Кардашян corrypcii.net

В областном управлении СК на запрос NEWS.ru не ответили, а телефон пресс-службы на протяжении дня не отвечал. Примечательно, что 13 апреля до 18:24 мск не обновлялся и сайт ростовского главка ведомства Александра Бастрыкина, а днём ранее, то есть в момент предполагаемой спецоперации в отношении ростовских работников ГИБДД, там появился лишь один пресс-релиз, хотя в будни лента новостей данного сайта (как и большинства других web-представительств управлений СК в субъектах) обновляется, как правило, несколькими публикациями в сутки.

В итоге подробности «окутанного завесой молчания» дела раскрыла официальный представитель федерального МВД Ирина Волк. По её словам, незаконная деятельность «ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 (с дислокацией в городе Аксай)» была пресечена совместно с сотрудниками ФСБ. Задержанные «подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством». СК завёл три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Оперативники выявили более десяти полицейских, которые при пособничестве гражданских лиц, в том числе бывших сотрудников батальона, организовали получение денежных средств от водителей транспортных средств, вводя их в заблуждение о якобы совершенных правонарушениях. По имеющейся информации, противоправная деятельность осуществлялась на участке федеральной трассы М-4 «Дон». Соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, после чего, используя графический редактор, создавали фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения. Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали транспортные средства и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений. Под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали злоумышленникам денежные средства, сумма которых варьировалась от пяти тысяч до пятисот тысяч рублей. Ирина Волк официальный представитель МВД РФ официальный представитель МВД РФ

По её словам, задержаны 26 подозреваемых, а также проведено 95 обысков в домах фигурантов и на их рабочих местах.

Также об уголовных делах заявили в СК России. По данным следствия, в 2017-2020 годах должностные лица батальона «систематически получали взятки» от водителей на трассе М4 в Аксайском районе Ростовской области. Общая сумма «незаконно полученных средств» составила более 14 млн рублей. В ведомстве уточнили, что из 26 задержанных 10 являются действующими сотрудниками полиции. В их числе есть и «ряд бывших сотрудников органов внутренних дел и гражданские лица, участвовавшие в преступной схеме».

В СК пояснили, что вопрос об избрании задержанным меры пресечения будет решаться в ближайшее время.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не один год накапливалось

О том, с чем ещё могут быть связаны обыски у сотрудников ГИБДД, NEWS.ru рассказал работавший ранее в Ростове-на-Дону журналист Сергей Резник. По его мнению, коррупция в региональном МВД существует не первый год.

Сотрудники ГИБДД [Ростовской области] давно рассказывали мне про требование «взял патрульную машину из гаража — к концу дня привези 5000 рублей». Потом стало 10 тысяч рублей. Экипажи в сутки сдавали иногда больше 100 тысяч рублей. Естественно, это были взятки — кто-то пьяный за рулём [откупался суммой в] 30–50 тысяч на месте. По трасе М4 «Дон», которая через Ростовскую область идёт из Москвы в Новороссийск, летом ловят так называемых моряков — тех, кто едет на своих автомобилях на море. Это и в Ростовской области, и в Краснодарском крае происходит. Также сотрудники автоинспекции мне рассказывали, что один из начальников ГИБДД заполучил таким образом состояние почти в 2 млрд рублей. Сергей Резник журналист журналист

По его словам, иллюстрацией происходящего может стать случившаяся в феврале 2019 года история с министром строительства Крыма Михаилом Храмовым, которого сотрудники ростовской ГИБДД остановили на участке, симптоматично прозванном «золотым мостом». По слухам, чиновника остановили и попросили помочиться в баночку и после конфликта с силовиками доставили в отдел полиции по Пролетарскому району Ростова-на-Дону, где стали оформлять протокол по поводу его сопротивления сотрудникам МВД.

Резник утверждает, что пост ГИБДД, где остановили Храмова, контролировался упомянутым Андреем Кардашяном. Последний, по словам журналиста, «начинал в том же Пролетарском районе» и был водителем начальника местного райотдела полиции Александра Назарова, который потом «дорос до замруководителя госкорпорации „Ростех“ Сергея Чемезова». По неподтверждённой информации, озвучиваемой в анонимном Telegram-канале «Зам всех управлений», посвящённому ситуации в силовых ведомствах Ростовской области, Кардашян приходится Назарову кумом.

Дело с министром Крыма замяли на высоком уровне, но всё происходившее в ростовской ГИБДД не один год накапливалось, материалы [уголовного дела] не один год собирались, — полагает Сергей Резник.

Также он напомнил про историю 2013 года, когда назначенный начальником тюменского главка МВД «ростовский генерал» Михаил Корнеев получил дисциплинарное взыскание после открытого обращения 148 работников полка ДПС ГИБДД Тюмени президенту Владимиру Путину и профильному министру Владимиру Колокольцеву с жалобой на поборы со стороны руководства. Как следовало из петиции, полк возглавлял выходец из Ростовской области Сергей Беседин, который якобы заставлял подчиненных, ссылаясь на своё руководство, платить ему деньги: «С роты стационарного поста ДПС в месяц собиралось 450 тысяч рублей. С каждого автопатруля в смену брали 1,5 тысячи рублей».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авторы обращения требовали отстранения от должности Михаила Корнеева, но пост главы тюменской полиции он покинул в 2014 году, а сегодня является заместителем губернатора Ростовской области.

Помимо этой истории, Сергей Резник сообщил про ещё одну, свидетельствующую о коррупции в ростовской полиции, которая могла лечь в основу секретного уголовного дела. Журналист отметил, что руководство региональной ГИБДД якобы организовало в областном центре систему поборов за счёт штрафов за неправильную парковку.