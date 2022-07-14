Под марш Мендельсона: участник СВО впервые сыграл свадьбу в госпитале

Фото: Минобороны РФ

Первая свадьба участника СВО и его девушки состоялась в Центральном клиническом военном госпитале имени Вишневского, где прошла выездная церемония. Об этом сообщает Минобороны России.

Девушка военнослужащего, узнав о полученном своим возлюбленным ранении, незамедлительно прибыла в Москву, где будущие молодожёны подали заявление в органы ЗАГС, которое было рассмотрено в особом порядке, — говорится в сообщении министерства.

Под свадебный марш Мендельсона молодожёнам вручили свидетельство о браке.На свадьбе присутствовали боевые товарищи жениха, врачебно-сестринский персонал, а также руководство госпиталя. Со счастливым событием молодожёнов поздравил начальник госпиталя Александр Есипов и глава Московской области Андрей Воробьёв.

Виновник торжества рассказал, что хотел бы продолжить службу в армии, но для этого ему предстоит освоить новую специальность. Это можно будет сделать на специальных курсах в реабилитационно-образовательном центре филиала военного госпиталя. После этого он намерен приехать с семьёй на новое место службы и приступить к работе.

Между тем ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что союзные силы ЛНР и России зашли в Северск, на данный момент город находится под оперативным контролем. В городе на данный момент проходят зачистки. А в ближайшее время город будет полностью освобождён от боевиков ВСУ.