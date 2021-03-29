Почти половина россиян собираются в скором времени сменить работу

https://static.news.ru/photo/ae628d10-906a-11eb-a323-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги» провели исследование, в результате которого выяснилось, что почти половина граждан РФ в 2021 году намеревается сменить профессию. Опрос провели в марте. Участие в нём приняли девять тысяч россиян.

Отмечается, что о намерении сменить работу сообщили 47% респондентов. В течение прошедших 12 месяцев в стране 23% опрошенных кардинально изменили свою сферу деятельности. На этот шаг 48% респондентов решились из-за желания больше зарабатывать. 24% оказались разочарованы своей прошлой работой и захотели заниматься новой и интересной деятельностью.

Кроме того, 23% опрошенных поменяли свою деятельность ввиду потребности трудиться в рамках более гибкого графика. Каждый пятый респондент не нашёл на рынке труда достойных вакансий по своей специальности и поэтому решил сменить сферу деятельности.

18% респондентов отметили, что успели сменить не только профессию, но и формат занятости — на фриланс. 12% участников исследования к переменам подтолкнуло желание работать на себя. Ещё по 11% респондентов указали желание получить более востребованную профессию, а также переехать в другой город или стран, передаёт ТАСС.

Как ранее сообщал NEWS.ru, большинство опрошенных россиян — 74% — признались, что не способны повлиять на политическую ситуацию в стране. Показатель держится примерно с 2004 года. По мнению психологов, это говорит о синдроме «выученной беспомощности» граждан.