Психологи объяснили «выученную беспомощность» россиян

https://static.news.ru/photo/435282f8-8e19-11eb-b6cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство опрошенных россиян — 74% — признались, что не способны повлиять на политическую ситуацию. Показатель держится примерно с 2004 года. По мнению психологов, это говорит о синдроме «выученной беспомощности» граждан.

Он характеризуется «пассивностью, отказом от действия, нежеланием менять враждебную среду или избегать её, даже когда появляется такая возможность». Кроме того, судя по результатам исследования, одним из главных запросов общества РФ является настоящий федерализм, желание, чтобы Москва, наконец, прекратила якобы «обирать регионы и начала считаться с их интересами», пишет портал «Новые известия» со ссылкой на данные аналитиков Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН. Отмечается, что лишь 10% жителей РФ считают, что «Центр проводит политику в интересах регионов».

Кроме того, структуру российского социума ёмко проанализировали аналитики Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН в работе «Семья в современном обществе». По данным учреждения, в 2017-м 30% респондентов заявили о жизни в бедности и нищете, недоедании, 54% хватало средств на покупку необходимых продуктов питания и одежды.

13% могут позволить купить себе большинство товаров длительного пользования, 3% не отказывают себе ни в чем. Отметим, что с конца 2012 г. наблюдалось снижение числа «обеспеченных» граждан с 20% до 13%, — передаёт институт. Таким образом, благополучными можно назвать только 16% россиян.

Также социологи заявили, что большая часть опрошенных ничего хорошо от будущего не ждут — на значительное улучшение материального состояния в течение пяти лет надеялись 4% респондентов, «просто улучшения» достатка — 16%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне в большинстве своём считают себя счастливыми, в той или иной степени, однако 10% из них испытывают негативные чувства из-за плохого положения дел в стране. Ещё 9% не хватает денег, на низкую зарплату пожаловались 6%, а безработица, маленькие пенсии и высокие цены не дают почувствовать себя счастливыми 4% россиян. По данным ВЦИОМа, который провёл соответствующий опрос, 36% респондентов полностью уверены в том, что они счастливы. В целом же в РФ такими себя считают 80%.