https://static.news.ru/photo/fbaafb82-44d2-11ea-92d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vichan Poti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, как влияют новости о вспышках инфекций в разных странах влияют на их планы. Исследование провели среди 1500 юзеров.

34% признались, что перед окончательным решением следят за развитием событий и определяются накануне отъезда. 12% признаются, что устроят вояж в любом случае. Причем, как выяснилось, мужчины решительнее женщин: 20% представителей сильного пола и только 7% — слабого готовы посетить страну с неблагоприятно эпидемиологической ситуацией, пишет портал Ostrovok.ru.

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По его словам, заболеваемость остаётся на прежнем уровне. Ведомство продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные, писал NEWS.ru.

Министр подчеркнул, что госпитализированные с таким диагнозом двое жителей КНР проходят лечение в специальных боксах. По словам Мурашко, у них «не тяжёлое течение заболевания».