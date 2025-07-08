«Как будто из СССР»: Журова рассказала, почему выбирает Абхазию для отдыха Депутат Журова заявила, что часто ездит в Абхазию за диким туризмом

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что почти каждый год ездит в Абхазию ради дикого туризма. В разговоре с NEWS.ru она сравнила такой вид отпуска с отдыхом во времена СССР.

Честно скажу, я в Абхазии практически каждый год отдыхаю. Я еду туда именно за тем, что там дикий туризм, колоритный, неприспособленный, как будто из Советского Союза. Я, например, соскучилась по такому. Многие едут туда именно для того, чтобы чуть ли не с палатками жить. И я говорю это не уничижительно, не с упреком Абхазии, а наоборот. Мне нравится, — сказала Журова.

Ранее директор фонда кино Абхазии Александр Басария заявил, что российские туристы представляют «национальную угрозу» для страны. Он раскритиковал приезжих из РФ, которые предпочитают бюджетный отдых и не тратят много денег на пляжах и в ресторанах. Он пожаловался, что российские туристы живут в небольших анклавах на определенных территориях и не тратятся на дополнительные услуги.