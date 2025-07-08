Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 12:19

«Как будто из СССР»: Журова рассказала, почему выбирает Абхазию для отдыха

Депутат Журова заявила, что часто ездит в Абхазию за диким туризмом

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что почти каждый год ездит в Абхазию ради дикого туризма. В разговоре с NEWS.ru она сравнила такой вид отпуска с отдыхом во времена СССР.

Честно скажу, я в Абхазии практически каждый год отдыхаю. Я еду туда именно за тем, что там дикий туризм, колоритный, неприспособленный, как будто из Советского Союза. Я, например, соскучилась по такому. Многие едут туда именно для того, чтобы чуть ли не с палатками жить. И я говорю это не уничижительно, не с упреком Абхазии, а наоборот. Мне нравится, — сказала Журова.

Ранее директор фонда кино Абхазии Александр Басария заявил, что российские туристы представляют «национальную угрозу» для страны. Он раскритиковал приезжих из РФ, которые предпочитают бюджетный отдых и не тратят много денег на пляжах и в ресторанах. Он пожаловался, что российские туристы живут в небольших анклавах на определенных территориях и не тратятся на дополнительные услуги.

Абхазия
туризм
СССР
Светлана Журова
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл позицию по новым санкциям против России
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.