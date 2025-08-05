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05 августа 2025 в 16:33

Почему ваша комната все еще тесная — секреты идеального пространства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мебель расставлена, но комната кажется тесной и перегруженной? Все дело в простых правилах расстояния между предметами, которое создает ощущение свободы и порядка.

Главное правило — обеспечить свободное движение и визуальный «воздух» вокруг каждого элемента интерьера, сообщает корреспондент Белновостей.

Между креслами и журнальным столиком оставляйте 30–40 сантиметров — этого достаточно для комфортного размещения ног и удобного доступа к столу.

Диваны и кресла не должны стоять вплотную к стенам. Отступ 5–10 сантиметров улучшает циркуляцию воздуха и делает мебель визуально легче.

Проходы в комнате стоит делать шириной не менее 60–80 сантиметров, чтобы никто не упирался в мебель и не мешал движению.

Перед шкафами и комодами оставляйте минимум 50–60 сантиметров для полного открывания дверок и удобства использования.

Крупную мебель лучше располагать вдоль длинных стен, избегая установки напротив входа или в центре короткой стены.

Высота мебели тоже влияет: предметы, не доходящие до потолка на 30–40 сантиметров, создают ощущение воздушности и простора.

Зрительно увеличить пространство помогает принцип «свободных углов» — оставляйте углы пустыми или ставьте легкие объекты, например растения или торшеры.

Многофункциональная мебель с ящиками и трансформеры сокращают количество предметов и освобождают место.

Зеркала и стеклянные поверхности отражают свет и визуально расширяют комнату, усиливая эффект от правильных дистанций.

Соблюдение этих простых правил превращает даже небольшое пространство в уютное и свободное место для жизни.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что технического приемщика квартир следует выбирать исходя из рекомендаций. По его словам, приемка объекта должна завершаться заключением документа с фотофиксацией недочетов чистовой отделки. Он посоветовал выбирать региональных специалистов, а не приезжих по объявлениям с полуанонимных сайтов.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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