Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 15:11

Почему успешные люди начинают утро со стакана воды — секрет раскрыт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утро многих успешных в индустрии красоты людей начинается не с кофе, а со стакана чистой воды. Эта простая привычка стала основой их утренней рутины.

Вода запускает метаболизм после ночного отдыха, мягко пробуждая пищеварительную систему.

На голодный желудок она действует как естественный очиститель организма.

Ночью тело восстанавливается и выводит токсины, а утром стакан воды помогает завершить этот процесс, удаляя продукты распада.

Это очищение на клеточном уровне отражается на внешнем виде — кожа начинает сиять изнутри.

Раннее увлажнение улучшает эластичность и тонус кожи, предотвращая тусклость и мелкие морщинки. Кожа становится более здоровой и наполненной.

Вода активизирует лимфатическую систему, уменьшая отёки, особенно на лице, и помогает сохранить чёткие контуры.

Метаболизм получает сигнал к работе, что способствует эффективному сжиганию калорий в течение дня.

Для пищеварения это сигнал о подготовке организма к приему пищи, что улучшает усвоение питательных веществ из завтрака.

Стакан воды перед едой создаёт ощущение лёгкой сытости, помогая контролировать порции и избегать переедания.

Эта привычка не требует затрат и сложных действий — только регулярность для видимого эффекта.

Включение такого ритуала в утренний распорядок — простой шаг к улучшению самочувствия и внешнего вида, проверенный временем.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что натуральный шоколад содержит магний и цинк. Он отметил, что это хороший источник таких веществ, но полностью восполнить их можно только при разнообразном питании.

питание
советы
вода
кофе
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какой будет погода в Москве с 25 по 29 августа
Причастных к атаке на Героя России уничтожили на Украине
«Это совершенно другие бои»: военэксперт рассказал, как изменилась СВО
ЕС направил Украине новые миллиарды евро
Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать
МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии с погибшими
В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина
Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине может не наступить
Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода
Двое школьников на квадроцикле снесли женщин и попали на видео
Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных
Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике
В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО
В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россиию
13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить
Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы
Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина
Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить
Раскрыто российское «противоядие» против украинских «Фламинго»
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.