20 августа 2025 в 15:18

Почему твои волосы растут медленно: душевые ошибки, которые тормозят рост

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медленный рост волос часто расстраивает, но решение может быть проще, чем кажется. Ключ к активации спящих фолликулов часто скрыт в ежедневных ритуалах во время душа.

Многие сосредотачиваются на масках и сыворотках, забывая про базовые моменты ухода. Температура воды и правильная техника мытья головы играют решающую роль для здоровья кожи и скорости роста.

Слишком горячая вода, которая многим кажется расслабляющей, пересушивает кожу головы, нарушает её естественный баланс и замедляет работу волосяных луковиц.

Оптимальный вариант — тёплая или прохладная вода, особенно на завершающем этапе ополаскивания. Такая температура улучшает микроциркуляцию крови и доставку питательных веществ к корням.

Техника нанесения шампуня тоже важна. Не стоит тереть кожу ногтями или наносить шампунь только на длину волос.

Лучше всего использовать мягкий массаж подушечками пальцев, направленный на корни. Это помогает очистить поры от загрязнений и излишков кожного сала, не травмируя кожу.

Частота мытья головы — ещё один важный аспект. Слишком редкое или слишком частое мытьё одинаково вредно для здоровья кожи и волос.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальный режим зависит от типа кожи и образа жизни, но главное — поддерживать чистоту без пересушивания. Чистая кожа головы — основа для здорового роста.

Кондиционеры и маски наносите только на длину волос, избегая прикорневой зоны. Попадание тяжёлых питательных средств на кожу головы может забивать поры и мешать росту.

Важно тщательно смывать все средства. Остатки шампуня или кондиционера создают налёт, который утяжеляет волосы, делает их тусклыми и блокирует рост новых.

Чистота кожи головы после душа — обязательное условие для активации роста волос и их здоровья.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что натуральный шоколад содержит магний и цинк. Он отметил, что это хороший источник этих веществ, но полностью восполнить их можно только при разнообразном питании.

волосы
советы
красота
рост
Валерия Мартынович
В. Мартынович
