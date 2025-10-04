Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 20:10

Натуральная альтернатива дорогой краске для волос: волшебное растение, побеждающее седину за четверть часа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С возрастом многих начинают беспокоить седеющие волосы. Химические краски не выход, ведь они портят структуру волоса.

К счастью, существует природное средство, способное не только замаскировать седину, но и укрепить локоны. Речь идет о шалфее — удивительном растении, стимулирующем выработку меланина.

Он богат антиоксидантами, которые улучшают кровообращение кожи головы и питают волосяные фолликулы. Шалфей не только восстанавливает естественный цвет, но и способствует росту волос, делая их гуще и эластичнее. Особенно он эффективен для жирных волос.

Для приготовления ополаскивателя залейте стакан листьев шалфея стаканом воды, варите 15 минут, а затем настаивайте 30 минут. Наносите на волосы на 25 минут раз в неделю — и наслаждайтесь результатом!

Ранее сообщалось: когда спорт не входит в планы, а гладкая кожа все еще в мечтах, на помощь приходят проверенные методы. Один из них давно используется в косметологии и даёт стабильные результаты.

