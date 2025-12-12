Почему пыль возвращается даже после генеральной уборки: неожиданные источники грязи в доме и простой способ уменьшить налет

Многим хозяйкам знакомо, когда после идеальной уборки серый налет снова появляется буквально за пару часов. На самом деле причина не в плохом моющем средстве, а в скрытых генераторах пыли, которые работают в квартире круглые сутки. Поняв, откуда она берется, можно убирать реже, а жить чище.

Главные пылесборники – текстиль. Ковры, пледы, шторы и подушки постоянно крошатся, выбрасывая микрочастицы в воздух. Даже простое встряхивание белья поднимает облачко пыли. Свою долю добавляют кожа и волосы человека, а также бумажные вещи вроде книг и коробок.

Пыль активно заносится и с улицы – на обуви, одежде и лапах питомцев. Чтобы уменьшить налет, достаточно сократить количество тяжелого текстиля, хранить одежду в закрытых шкафах и регулярно стирать пледы и подушки. Помогают и коврики у входа, и влажная уборка сверху вниз. Такой подход заметно снижает запыленность без лишних усилий.

