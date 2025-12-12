Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 16:25

Почему пыль возвращается даже после генеральной уборки: неожиданные источники грязи в доме и простой способ уменьшить налет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Многим хозяйкам знакомо, когда после идеальной уборки серый налет снова появляется буквально за пару часов. На самом деле причина не в плохом моющем средстве, а в скрытых генераторах пыли, которые работают в квартире круглые сутки. Поняв, откуда она берется, можно убирать реже, а жить чище.

Главные пылесборники – текстиль. Ковры, пледы, шторы и подушки постоянно крошатся, выбрасывая микрочастицы в воздух. Даже простое встряхивание белья поднимает облачко пыли. Свою долю добавляют кожа и волосы человека, а также бумажные вещи вроде книг и коробок.

Пыль активно заносится и с улицы – на обуви, одежде и лапах питомцев. Чтобы уменьшить налет, достаточно сократить количество тяжелого текстиля, хранить одежду в закрытых шкафах и регулярно стирать пледы и подушки. Помогают и коврики у входа, и влажная уборка сверху вниз. Такой подход заметно снижает запыленность без лишних усилий.

Ранее сообщалось, что решетки для гриля быстро покрываются нагаром, который портит внешний вид и влияет на вкус блюд. Но можно просто вернуть им первоначальный вид с помощью таблеток для посудомоечных машин.

Проверено редакцией
Читайте также
Как вернуть ванне белизну без дорогой химии и риска для здоровья: безопасный домашний способ, который убирает ржавчину за считанные минуты
Общество
Как вернуть ванне белизну без дорогой химии и риска для здоровья: безопасный домашний способ, который убирает ржавчину за считанные минуты
Как вернуть белизну кухонным ящикам без дорогих средств: простой домашний способ, который убирает жирный налет и желтизну
Общество
Как вернуть белизну кухонным ящикам без дорогих средств: простой домашний способ, который убирает жирный налет и желтизну
Терапевт раскрыл, чем опасно употребление свинины
Здоровье/красота
Терапевт раскрыл, чем опасно употребление свинины
Назван самый чистый город в мире
Мир
Назван самый чистый город в мире
Как быстро удалить жир с кухонных шкафчиков — три простых и дешевых способа, которые реально работают
Общество
Как быстро удалить жир с кухонных шкафчиков — три простых и дешевых способа, которые реально работают
уборка
советы
чистота
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как вести себя после недоразумений на корпоративе
Москва справилась с пиком заболеваемости гриппом и ОРВИ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.