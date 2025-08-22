Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Почему пустая картофельная грядка — это ошибка, и как ее исправить быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пустующая после сбора урожая картофельная грядка не должна оставаться без внимания до холодов. Правильный посев растений превратит участок в источник плодородия.

Сидераты — лучшие помощники для восстановления и улучшения почвы. Они быстро наращивают зелёную массу и развивают мощные корни.

Белая горчица — один из самых популярных и эффективных сидератов. Она обогащает землю органикой и подавляет вредные патогены.

Озимая рожь тоже отлично подходит для осеннего посева. Её сильные корни рыхлят почву на большую глубину.

Фацелия — универсальный сидерат с привлекательным цветением. Растёт быстро и привлекает полезных насекомых.

Сидераты сеют сразу после уборки картофеля — семена рассыпают по грядке и слегка загребают граблями.

За несколько недель растения нарастят достаточную зелёную массу, чтобы подготовить почву к зиме.

Скошенную зелень оставляют на поверхности как мульчу, а корни перегнивают в земле, улучшая её структуру.

За зиму растительные остатки перепревают под снегом, и весной почва становится рыхлой, влагоёмкой и плодородной.

Такой метод заменяет внесение навоза — сидераты служат натуральным и бесплатным удобрением.

Результат заметен уже после первой весенней обработки: земля приобретает тёмный цвет и приятную рассыпчатость.

огороды
грядки
советы
картофель
Валерия Мартынович
В. Мартынович
