Почему новый учебник по истории РФ не понравился Кадырову, что там изменят

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров дал поручение изменить главу о репрессированных народах в новых учебниках по истории для 10–11-х классов. Какие правки будут внесены?

Что не понравилось Кадырову

По словам Даудова, учебник вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов. По этому вопросу была создана рабочая группа, которая займется доработкой соответствующей главы в обновленном пособии.

«Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», — объяснил он.

Председатель парламента Чечни рассказал, что один из авторов учебника Владимир Мединский выразил готовность доработать раздел, посвященный репрессированным в советский период народам.

«Данную тему я довел до начальника Управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина. Андрей Вениаминович в свою очередь сразу же отреагировал и дал соответствующие поручения. Позицию Рамзана Ахматовича я также довел и до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок. Столь же решительной в этом вопросе была позиция министра просвещения Сергея Кравцова», — сказал спикер парламента республики.

Также Даудов сообщил, что вся партия новых учебников была изъята в республике по распоряжению Рамзана Кадырова.

«Благо в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины», — резюмировал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о новом учебнике

Авторами учебников по истории России являются помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, пособия по всеобщей истории составляли Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Эти книжки используются в школах с 1 сентября 2023 года.

Мединский объяснял, что в учебниках по истории России были полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х. Обновленные главы прошли «системное рецензирование многими институтами». По словам советника президента, это «первый государственный учебник» в России после распада СССР.

Также министр просвещения Сергей Кравцов рассказывал, что ранее курсы всеобщей и российской истории для старших классов «не всегда были синхронизированы», эти недоработки авторы учли и «во главу поставили нашу страну — как история России повлияла на мировую». В учебниках будут добавлены QR-коды со ссылками на архивные материалы.

Торкунов обратил внимание, что новые пособия дают возможность сразу обратиться к архивным материалам, а не «рыться в интернете, где огромное количество разного рода фейковой информации».

«Это государственный учебник, поэтому трактовка тех или иных событий, конечно, исходит из нашего сегодняшнего понимания того, что происходило и что происходит в настоящий момент. В этой связи мне кажется, что данный учебник истории имеет историческое значение», — заявил ректор МГИМО.

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