В учебнике по истории России перепишут одну главу после волны возмущений Даудов: в учебнике по истории России перепишут главу о репрессированных народах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу нового учебника по истории России для 10–11-х классов, которая посвящена репрессированным народам, перепишут на фоне волны возмущения, сообщил глава парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале. По его словам, в связи с этим уже создана специальная рабочая группа.

Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника, — написал Даудов.

Он уточнил, что речь идет о главе, в которой говорится о сотрудничестве с оккупантами в годы Великой Отечественной войны чеченцев, крымских татар, балкарцев, ингушей, карачаевцев и калмыков. Как следствие, советские власти решили ликвидировать государственные образования этих народов в СССР. Этот текст, как заявил Даудов, вызвал волну недовольства среди представителей репрессированных в СССР народов. При этом помощник президента России Владимир Мединский признал, что материал был взят из предыдущих изданий без изменений.

Ранее Мединский заявлял, что в новых учебниках по истории для школьников полностью переписали сразу несколько разделов. Изменения коснулись глав, посвященных 1970-м, 1980-м, 1990-м и нулевым годам.