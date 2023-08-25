Публицист объяснил, зачем нужен единый учебник по истории Публицист Пыхалов: новый учебник по истории необходим для сплочения общества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выход в свет единого учебника по истории для старшеклассников важен именно сейчас, заявил в беседе с «360» историк-публицист, автор книг о новейшей истории России Игорь Пыхалов. По его словам, в условиях роста противостояния с Западом книга необходима для идеологического сплочения общества.

Учебник выпустили сейчас, потому что вопрос давно назрел. Ведется СВО, наращивается противостояние с Западом, необходимо идеологическое сплочение общества, и откладывать такие важные вопросы было бы неправильно, — подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил, что ускорение процесса наполнения учебника не шло в ущерб качеству материала. По словам ученого, историю надо рассматривать не как набор мнений, а как науку, в которой должна быть единая позиция по ключевым вопросам, без разброса и плюрализма внутри изложения исторических фактов.

Историк также объяснил, что новый учебник понадобился именно в старших классах, так как недавнее прошлое России, которое изучают старшеклассники, в течение последних десятилетий было предметом бурных дискуссий. Пыхалов напомнил, что еще в конце 1980-х и в 1990-х годах практически весь советский период истории преподносился как «черное пятно».

Сейчас позиция меняется, оплевывание нашей истории прекратилось. Естественно, учебники тоже корректируются, и оказывается, что в нашей истории особо нечего стыдиться — наоборот, гордиться нужно, — резюмировал эксперт.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, что новый единый учебник по истории России объективно излагает роль Иосифа Сталина в жизни страны. По словам ученого, фигура вождя уже не представлена однобоко, как в учебниках 1990-х и 2000-х годов.