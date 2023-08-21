РВИО: в новых учебниках изменилось отношение к Сталину В РВИО заявили, что новый учебник истории объективно излагает роль Сталина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов

Новый единый учебник по истории России объективно излагает роль Иосифа Сталина в жизни страны, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, передает ТАСС. По его мнению, фигура вождя уже не представлена однобоко, как в учебниках 1990-х-2000-х годов.

Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса (созданный американским миллиардером Джорджем Соросом фонд «Открытое общество» (организация признана нежелательной в России)- NEWS.ru) <...> это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем «преступный сталинский режим»" — так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно, — сказал Мягков.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в России создадут учебник по военной истории. Он будет разработан для учителей в качестве дополнительного пособия, там, в частности, опишут различные военные операции.

Кроме того, Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В них полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и нулевых годах. Эти пособия будут использоваться с 1 сентября 2023 года.