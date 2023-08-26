Задание про СВО появится в ЕГЭ по истории в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задания про спецоперацию и присоединение новых регионов РФ появятся в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории в 2024 году, проект варианта опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений. Школьнику будет необходимо ответить на соответствующие вопросы о событиях 2022–2023 года.

В задании № 5 нужно найти соответствия между событиями и участниками этих событий, в числе событий приводится спецоперация, а в числе участников — командир артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР, полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под обстрелом ВСУ.

В задании № 2 — расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Помощник президента России Владимир Мединский ранее рассказал о содержании новых учебников по истории для учеников старших классов. По его словам, в них содержится информация о событиях Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, а также послевоенного восстановления страны. Разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и нулевых годах были переписаны полностью.

Представители издательства «Просвещение» заявили, что основная часть тиража новых учебников по истории уже напечатана. В этом процессе принимали участие более 10 комбинатов. Первая отгрузка учебников состоялась на Сахалине 11 августа.