«Просвещение» почти допечатало новые учебники по истории с разделом об СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Издательство «Просвещение» уже напечатало основную часть тиража новых учебников по истории, в которых появился раздел о военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства. Пособие для старшеклассников уже готово к отгрузке.

Печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более 10 комбинатов. Учебники истории печатают семь комбинатов. Большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке, — сообщили в пресс-службе.

Первая отгрузка состоится на Сахалине уже завтра, 11 августа.

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов представили в ТАСС новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Эти пособия будут использоваться с 1 сентября 2023 года.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что школьники должны бесплатно получать учебники по истории России, литературе и русскому языку. Он пояснил, что для некоторых семей проблематично тратить деньги на покупку обучающих пособий, особенно в условиях появления новых книг.