Политолог призвал бесплатно выдавать новые учебники школьникам Политолог Ярошенко призвал бесплатно выдавать школьникам новые учебники по истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов

Необходимо бесплатно выдавать школьникам учебники по истории России, по литературе и по русскому языку, считает политолог Алексей Ярошенко. В разговоре с «360» он пояснил, что для некоторых семей проблематично тратить деньги на покупку обучающих пособий, особенно в условиях появления новых книг.

Нельзя продавать в магазине, их должны только раздавать — всем ученикам, родителям. Повторюсь — полностью бесплатными должны быть учебники по русскому языку, по литературе и по истории России, — заявил политолог.

Эксперт напомнил, что существует формат, который предполагает выдачу учебников в начале года из школьной библиотеки. Политолог предложил немного изменить систему и отдавать книги учащимся насовсем. Это позволит делать необходимые заметки на полях и даст возможность в любой момент вернуться к интересующей теме. Ярошенко подчеркнул, что продавать учебники по литературе, русскому языку и истории неправильно также с идеологической точки зрения.

Государство должно найти деньги на то, чтобы по этим трем школьным дисциплинам издать бесплатные учебники и распространить их среди всех школьников, чтобы у каждого школьника был свой личный учебник истории России, — заключил политолог.

Помощник президента России Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов ранее представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Эти пособия будут использоваться с 1 сентября 2023 года.