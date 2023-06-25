Новые учебники истории в России дополнят файлами мультимедиа Мединский: новые учебники истории будут содержать QR-коды со ссылками на фильмы и книги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые учебники истории для 10-го и 11-го классов позволят школьникам дополнительно изучать подборки художественных и документальных фильмов по темам, рассказал ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Для этого в них включены специальные QR-коды со ссылками.

В текст учебника мы включаем рекомендации по использованию дополнительных материалов, художественных и документальных фильмов, большой список литературы. Некоторые ссылки даются в форме QR-кодов, то есть в максимально простой и технологичной форме, — сказал Мединский.

Он уточнил, что учебник для 10-го класса включает события, охватывающие период от начала Первой мировой войны до завершения Великой Отечественной. Учебник для 11-го класса отражает события послевоенного восстановления до наших дней. По словам Мединского, учебники уже передаются в издательства, в школы они должны поступить к 1 сентября.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в учебник по истории добавят новый раздел о спецоперации после победы России в СВО. Он также отметил, что в учебном пособии планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой будет отведена ключевая роль.