Почему не работает WhatsApp 5 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют

Почему не работает WhatsApp 5 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 5 февраля, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда мессенджер полностью заблокируют в РФ?

Где в России не работает WhatsApp 5 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 5 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 27% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 5 февраля приходятся на Москву и Новосибирскую область, 13% — на Ставрополье, Красноярский край и Свердловскую область, 7% — на Приморский край.

Почему не работает WhatsApp 5 февраля

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории России и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

В РКН на настоящий момент не видят оснований для снятия ограничений. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что меры в отношении WhatsApp были применены не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам, открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — пояснил он.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров обратил внимание, что WhatsApp выступает основным средством для реализации мошеннических схем. Российские власти, по словам эксперта, действовали на опережение, ограничив работу мессенджера.

Заблокируют ли WhatsApp в России в 2026 году

В Роскомнадзоре сообщили, что WhatsApp ждет полная блокировка в России, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что мессенджер может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — отметил он.

Бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин заявил, что WhatsApp придется закрыть, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора.

Читайте также:

«Золотой орел», звездная болезнь, три развода: как живет Екатерина Климова

Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать

Киркоров, муж-испанец, российский паспорт: как живет певица Ани Лорак