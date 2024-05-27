Почему не работает СДЭК 27 мая: что за сбои, как получить посылку

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Логистический оператор СДЭК уже более суток не может восстановить работоспособность своих сервисов и не обрабатывает посылки. Что случилось со СДЭК, что говорят в компании, что делать, если не дошла посылка?

Что случилось со СДЭК 27 мая, что говорят в компании

Клиенты СДЭК более суток не могут получить и отправить посылки. Причиной оператор называет технические проблемы: «сбой в работе вычислительных мощностей». Проблемы испытывают клиенты по всей России.

Не работают ни приложение, ни сайт СДЭК, невозможны прием и выдача отправлений на пунктах выдачи заказов (ПВЗ). В компании подчеркнули, что не обрабатывают заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки.

«Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе ее исправления. С завтрашнего дня (28 мая. — NEWS.ru) работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», — приводит РБК сообщение пресс-службы СДЭК.

Ранее в компании обещали, что нормальная работа будет восстановлена 27 мая. Источник «Известий» заявил, что руководство ни о чем не информирует сотрудников, «всех людей отпустили со складов и больше ничего не говорят».

На 14:00 27 мая сайт СДЭК не работает.

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Что делать, если не дошла посылка в СДЭК

В компании заверили, что все клиенты позже смогут получить свои отправления.

«Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем», — добавили в СДЭК.

27 мая в компании сообщили «Mash на Мойке», что принимаются меры, чтобы клиенты в ручном режиме смогли получить наиболее важные посылки. Сбой сервисов зафиксировали в пять утра в субботу. Изначально были надежды, что с проблемой удастся справиться до начала рабочей недели. Теперь руководство компании готовит новую инструкцию для сотрудников ПВЗ, все пункты выдачи будут работать по графику и информировать об их статусе.

«Появились и исключения по выдаче — забрать груз можно, если были отправлены важные документы, лекарства и другие посылки, связанные с угрозами для жизни», — отмечает «Mash на Мойке».

Издание E1.ru сообщило, что в Екатеринбурге сотрудники СДЭК продолжают выдавать заказы юридическим лицам, у которых есть готовые накладные.

Что происходит со СДЭК 27 мая

В ноябре 2023 года «Ведомости» сообщили, что основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль ищет покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-Глобал». Он владел контрольным пакетом в 55,44% от общей стоимости акций.

Другие совладельцы логистической компании: Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева, Евгений Цацура — продавать свои доли не собирались. О возможной покупке доли Гольдорта вели переговоры Совкомбанк, Тинькофф Банк, АФК «Система», Qiwi, «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и конкурент компании «Деловые линии». Стоимость доли Гольдорта могла составить от 11 млрд до 19,4 млрд рублей.

В конце апреля 2024 года источник «Ведомостей» сообщил, что покупателем станет фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН).

Неизвестно, может ли продажа контрольного пакета компании иметь отношение к проблемам СДЭК.

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