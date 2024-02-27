Техошибка или запуск «Чебурнета»? Что известно о сбое в Telegram 27 февраля

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27 февраля в России наблюдались массовые сбои в работе мессенджера Telegram по всей стране, в Минцифры уже заявили, что проблема устраняется и частично удалось восстановить доступ к сервису. Почему не работал Telegram и связано ли это с тестированием «Чебурнета» — российского суверенного сегмента Сети?

Где не работал Telegram 27 февраля

По данным сервиса Downdetector, фиксирующего сбои в работе интернет-сайтов, первые жалобы на неполадки в работе Telegram начали появляться еще в 10:35. Тогда поступило около 40 жалоб на работу мессенджера. Уже к 12:00 количество жалоб увеличилось до 97. Подавляющее большинство пользователей (69%) жалуются на проблему с соединением с сервером Telegram, еще 23% столкнулись с неполадками в работе приложения мессенджера. Около 8% пользователей не могут получить сообщения. Отмечается, что проблемы наблюдаются в разных регионах России. Согласно сервису Downdetector, пик сбоя зафиксирован в 12:36 мск.

Согласно сервису Downradar, наибольшие проблемы с доступом к Telegram наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Новосибирской, Смоленской и Калининградской областях. Также сложности зафиксированы в Челябинской, Воронежской областях и Красноярском крае.

Это не первый случай массового сбоя в мессенджере в этом месяце — 18 февраля Telegram уже переставал работать в России, США и Японии. Некоторые пользователи столкнулись с проблемами с доступом к WhatsApp, Viber и YouTube.

Сообщается, что многим удалось избежать сбоя в работе при использовании VPN-сервисов — при подключении к иностранным серверам Telegram и другие мессенджеры и площадки продолжали работать.

РИА Новости также сообщает, что россияне столкнулись с проблемами в работе МТС, «МегаФона», «Билайна», Tele2 и Yota.

Представители пресс-службы мобильного оператора «МегаФон» позднее прокомментировали данные о сбое в работе Telegram. По их словам, специалисты фиксируют сбои, однако они никак не связаны с работой самого оператора. В компании «Билайн» выступили с аналогичным заявлением.

Сеть «Билайн» работает штатно. Фиксируемые проблемы не связаны с сетью оператора, сообщили в пресс-службе.

Последний крупный сбой в работе мессенджеров был зафиксирован 24 января. Тогда не работали приложения Telegram и WhatsApp. Наибольшее количество сбоев было зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае, Москве, а также в Санкт-Петербурге. Предполагается, что причиной сбоя стали профилактические работы, проводившиеся Роскомнадзором.

Фото: NEWS.ru

С чем связан сбой в Telegram 27 февраля

Работа Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается, сообщили в Минцифры. Отмечается, что российские операторы связи работают штатно, при этом отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах.

Минцифры и Роскомнадзор работают над установлением причины сбоя, сообщили в министерстве.

Координационный центр доменов .RU/РФ заявил, что не обладает информацией о причинах сбоя в Рунете, доменная инфраструктура функционирует штатно.

Telegram-канал Antony Nut также сообщает о массовом сбое в Telegram.

«Опять Рунет прилег. В борьбе за суверенность перейдем все-таки на тетради в клеточку», — пишет автор канала.

Telegram-канал BRIEF полагает, что проблема носит глобальный характер.

«Когда Рунет упал в первый раз, нас пытались убедить в том, что это произошло из-за технической ошибки. Либо у ответственных за российский интернет сбежали все нормальные айтишники, либо проблема намного серьезнее и масштабнее, но россиянам говорить не хотят. Про тестирование „Чебурнета“ — чушь. Полегли в том числе и пророссийские сервисы, вроде ВК и „Госуслуг“, к тому же наблюдаются также проблемы в США, Германии. Да и проводить тест в середине рабочего дня — верх идиотизма», — пишут авторы канала.

Ряд Telegram-каналов связывает сбой с тестированием «Чебурнета» — системы, отделяющей суверенный российский сегмент Сети от мирового. Однако эта информация официально не подтверждена.

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