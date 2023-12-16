Посылку с гранатами обнаружили в отделении СДЭК в Севастополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудник отделения курьерской службы СДЭК в Севастополе в ходе досмотра посылки обнаружил два предмета, похожих на ручные гранаты РГД-5, сообщает Telegram-канал SHOT. Он сообщил о находке в экстренные службы, которые по прибытии эвакуировали 10 человек из жилого дома, где располагается отделение СДЭК.

По сведениям канала, посылка в Севастополь пришла из подмосковного Звенигорода. В ней находился измельчитель бумаги, внутри которого лежали подозрительные предметы. Специалисты установили, что это были муляжи гранат, не представлявшие опасности. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли схрон оружия и боеприпасов в трансформаторной станции. Полицейские изъяли оттуда автоматы, винтовку СВТ, гранаты и патроны. Личность хозяина арсенала устанавливается.

До этого в Курске сотрудники полиции нашли готовую к применению гранату РГД-5 возле одной из автозаправок. Боеприпас находился в тайнике, оборудованном в разломе дерева. Находка была сделана сотрудниками МВД в ходе отработки информации о незаконном обороте боеприпасов, в тайнике могло храниться и другое вооружение.