Взлом, диверсия, сбой? Почему Зеленский и Порошенко пропали из базы МВД

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Карточки украинских президентов Владимира Зеленского (нынешний глава государства) и Петра Порошенко (президент Украины в 2014–2019 годах) неожиданно пропали из базы розыска МВД России. Что это означает, зачем их вообще объявляли в розыск, почему убрали из базы?

Что случилось с карточками Зеленского и Порошенко

Президент Зеленский и экс-президент Порошенко больше не значатся в базе данных розыска МВД России. Карточки с их данными, которые ранее появлялись по запросу, теперь недоступны.

«По вашему запросу нет информации», — отвечает база МВД при введении запроса.

Зеленский, а затем Порошенко появились в базе МВД 4 мая. В объявлениях о розыске не было указано, по какой статье УК РФ подозревают действующего и бывшего украинских лидеров. Официального комментария со стороны Министерства внутренних дел также не последовало.

6 мая Кремле заявляли, что Зеленский и Порошенко разыскиваются следствием в рамках расследований преступлений украинских властей.

«Существует большой массив информации, который, как мы с вами неоднократно говорили, наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Западные СМИ обратили внимание на объявление о розыске, предположив, что оно якобы стало ответом на ордер Международного уголовного суда на арест президента Путина, который был вынесен более года назад.

Политолог Сергей Марков объяснил NEWS.ru, что объявление Зеленского и Порошенко в розыск «говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора». По его словам, Москва не станет добиваться их выдачи — на это никто на Западе не пойдет.

«Понятно, что требовать их выдачи не будет иметь успеха. Дело в другом. Россия формирует свои требования к возможному будущему мирному договору. Формируются требования к внутреннему устройству Украины. Объявленные в розыск люди — преступники, а значит, их распоряжения должны быть отменены. Мы потребуем отмены их указов. Например, отменить запрет на использование русского языка, репрессии против Православной церкви на Украине и так далее», — указал Марков.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Почему Зеленский и Порошенко пропали из базы МВД

МВД России никак не объясняло причины удаления карточек Зеленского и Порошенко из базы розыска.

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru предположил, что базу могли взломать украинские хакеры. Вопросы, по его словам, следует задавать сотрудникам информационного центра. Он не верит, что в МВД России могли просто решить удалить их.

«Честно говоря, вызывает улыбку. Никто не исчез, а они исчезли. В чудеса я не верю. Предположу, что какие-то украинские хакеры взломали базу и вытащили, вычистили оттуда Зеленского и Порошенко. Второе предположение — кто-то из сотрудников, которые имеют доступ к базе, имею в виду сотрудников информационного центра, по каким-то причинам убрал их оттуда. Третий вариант — Порошенко и Зеленского просто туда не вносили, база еще не успела обновиться. Но это из области фантастики», — заявил Игнатов.

Telegram-канал «Брифинг» полагает, что «МВД РФ было лишь „техническим исполнителем“ при объявлении в розыск Зеленского и Порошенко. В базу данных розыска их включило ГУВД по ДНР».

«Во время встреч в Кремле с главами государств, прибывшими на парад 9 мая, Путин снова говорил о намерении России выйти на переговоры о мире, но на условиях Кремля. Примером неадекватности снова называлось решение Зеленского нормативно запретить любые контакты с Москвой. На это Кремль аннулировал запросы о розыске Зеленского и Порошенко. <...> Источник не исключил, что это произошло по просьбе президентов Белоруссии и Казахстана. Минск, Астана, Ташкент и Ереван негативно относятся к принципу лишения экстерриториальности глав государств и правительств. Кроме того, источник считает что включение в базы розыска было личной инициативой силовых структур», — говорится в публикации.

Министерство внутренних дел России никак не комментировало эту информацию.

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