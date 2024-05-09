Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко, которых недавно объявили в розыск, пропали из базы розыска МВД России. При запросе система выдает сообщение об отсутствии информации по ним.

По вашему запросу нет информации, — говорится в базе МВД при введении запроса.

Ранее МВД России объявило действующего президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Его карточка появилась в базе данных российского ведомства. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но, по какой конкретно — не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

Позднее МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, соответствующая информация появилась в базе ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Политолог Сергей Марков не исключил, что объявление в розыск Порошенко и Зеленского говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора. По его мнению, Москва потребует признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными. Эксперт считает, что Россия не станет добиваться их выдачи, так как никто на это не пойдет.