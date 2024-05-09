Названы вероятные причины исчезновения Зеленского из базы розыска МВД РФ Криминалист Игнатов: Зеленского из базы МВД РФ могли удалить украинские хакеры

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Украинские хакеры могли взломать базу розыска МВД РФ, после чего из нее пропали имена президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, предположил в разговоре с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, к этому также могут быть причастны сотрудники информационного центра.

Честно говоря, вызывает улыбку. Никто не исчез, а они исчезли. В чудеса я не верю. Предположу, что какие-то украинские хакеры взломали базу и вытащили, вычистили оттуда Зеленского и Порошенко. Второе предположение — кто-то из сотрудников, которые имеют доступ к базе, имею в виду сотрудников информационного центра, по каким-то причинам убрали их оттуда, — заявил Игнатов.

Эксперт подчеркнул, что причастность последних легко установить. Он объяснил это тем, что каждый вход в базу проходит под паролем пользователя, соответственно, скрыть факт взаимодействия с системой невозможно.

Третий вариант — Порошенко и Зеленского просто туда не вносили, база еще не успела обновиться. Но это из области фантастики, — заключил он.

Ранее Зеленский и Порошенко, которых недавно объявили в розыск, пропали из базы МВД. При запросе система выдает сообщение об отсутствии информации по ним. Действующего украинского лидера объявили в розыск 4 мая — тогда его карточка появилась в базе данных ведомства. Чуть позже список дополнил Порошенко.