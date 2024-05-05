Порошенко счел «боевой наградой» объявление в розыск в России Порошенко объяснил попадание в базу розыска МВД РФ «любовью к Украине»

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале назвал объявление его в розыск МВД России почти боевой наградой. Как уточнил политик, это стало результатом его деятельности в последние годы.

Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку, — отреагировал экс-глава государства.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что объявление в розыск Порошенко и действующего президента Украины Владимира Зеленского говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора. Москва потребует признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными, добавил эксперт. По его словам, Россия не станет добиваться их выдачи, так как никто на это не пойдет.

До этого, как пояснил крымский сенатор Сергей Цеков, Зеленского объявили в розыск за приказы обстреливать такие мирные города как Донецк и Белгород. Украинского лидера обвиняют в преступлениях против человечества и братоубийственной войне, которую он развязал вместе с Североатлантическим альянсом, когда привел НАТО на Украину, констатировал депутат.