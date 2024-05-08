Россия идет к границе ДНР, «Кинжалы» режут запад Украины: новости СВО 8 мая

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили два населенных пункта и нанесли чувствительный удар по инфраструктуре противника. Что известно о продвижении ВС РФ, где на Украине слышали ракетные удары, когда Россия сможет выйти на границы ДНР?

Что сообщили в Минобороны РФ

В ежедневной сводке военное ведомство подтвердило освобождение населенного пункта Кисловка в Харьковской области. Его взяли подразделения группировки войск «Запад».

Параллельно шли активные боевые действия в ДНР. Силы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новокалиново, расположенный к северу от Авдеевки. Таким образом, после прорыва мощного укрепрайона ВСУ в Авдеевке ВС РФ продолжают наступление.

Что известно о ракетных ударах ВС РФ в ночь на 8 мая

Минобороны РФ объявило, что минувшей ночью по объектам на территории Украины был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности.

Как пишет в своей сводке Telegram-канал «Два майора», взрывы ночью были слышны в Киеве, Запорожье, Днепропетровске, Львовской области, на Полтавщине, в Винницкой и Днепропетровской областях.

«Сообщают о поражении Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область), Добротворской ТЭС (Львовская область), Ладыжинской ТЭС (Винницкая область), Среднеднепровской ГЭС (Днепропетровская область). Министр энергетики Украины подтвердил, что ночью удары пришлись на объекты энергетики в шести областях», — указывает канал.

Военный обозреватель Алексей Суконкин отметил, что «суть» массированного ракетного удара в ночь на 8 мая состояла не только в уничтожении остатков украинской генерации: были нанесены удары по объектам, которые принимают и распределяют электроэнергию, поставляемую из Европы.

«Два майора» отмечают, что ранним утром, уже после отбоя воздушной тревоги, мониторинговые каналы противника сообщили о пусках гиперзвуковых «Кинжалов», после чего взрывы прозвучали в Тернопольской области.

Как идет наступление на Часов Яр

Военкор Евгений Лисицын сообщает, что на Бахмутском направлении не происходило существенных изменений линии боевого соприкосновения.

«Ведутся бои в микрорайоне Канал на восточной окраине Часова Яра. Боевые действия также в заказнике Ступки-Голубовские-2 и на рубеже Красное — Клещеевка», — пишет он.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что происходит на Запорожье

По данным канала «Два майора», на Запорожском фронте в минувшие сутки продолжался штурм укреплений ВСУ в Работино. Кроме того, на Времевском направлении идут бои в Урожайном, северо-западнее Вербового отражены новые атаки ВСУ.

Утром 8 мая Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» сообщил о прорыве обороны ВСУ в районе Старомайорского.

«Противник подтверждает наш значительный успех. Сообщается о продвижении на глубину до 1,15 км и ширину до 3,3 км», — пишет канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит на Донецком направлении

На Донецком направлении ВС РФ продолжают штурм Красногоровки, бои высокой интенсивности идут также в районе Нетайлово, в районе Победы и в центральной части Георгиевки.

Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» пишет со ссылкой на ресурсы противника, что ситуация для ВСУ в Красногоровке за минувшие сутки значительно ухудшилась.

«Нашим бойцам на севере города удалось зайти на восточную окраину. Очевидно, что наше командование решило рассечь группировку противника, собственно, как это было сделано в Авдеевке», — считают авторы канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда Россия выйдет на границы ДНР

Telegram-канал «Два майора» отмечает, что западнее Авдеевки ВС РФ развивают успех на Очеретинском выступе. Российские силы движутся от Очеретино на запад к поселку Прогресс и на север к Новоалександровке.

«Продвижение враг старается замедлить минированием местности и ударами FPV-дронов. Бои уже идут у окраин Новопокровского (западнее Бердычей)», — пишет канал.

Неделю назад украинская разведка заявляла, что ВС РФ смогут «к осени» выйти на административные границы Донецкой Народной Республики. Однако теперь оценки могут поменяться. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что российская армия может прорвать фронт за Очеретино.

«Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут (за Очеретино. — NEWS.ru) — оперативная пустота, крупных населенных пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление главного удара», — отметил политолог в интервью YouTube-каналу «PolitБюро».

Бортник считает, что ВС РФ пойдут на прорыв к границе между ДНР и Днепропетровской областью. А выход российской армии к Днепру станет для Киева тяжелым военным и политическим поражением.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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