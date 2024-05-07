Новое покушение на Зеленского: кто его пытался убить на самом деле

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Служба безопасности Украины объявила, что разоблачила «агентов России», которые готовили покушения на президента Владимира Зеленского и других высокопоставленных силовиков. Что об этом известно, кто готовил покушение, кто пытался убить Зеленского на самом деле?

Кто готовил покушение на Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с контрразведкой задержала двух участников заговора. Ими оказались два полковника управления госохраны Украины (УГО) — структуры, которая занимается охраной высших должностных лиц и госорганов Украины. Они, по словам силовиков, работали на ФСБ России.

Украинское издание «Страна» выяснило подробности: по данным издания, речь идет о полковнике Андрее Гуке и полковнике Деркаче (имя не названо). Гука задержали в районе Киева Конча-Заспа, где у него собственный дом. Второго полковника задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху.

Как отмечает «Страна», в результате задержаний может встать вопрос об увольнении главы УГО Сергея Рудя, которого считают покровителем Гука.

СБУ в своем Telegram-канале объявила, что, кроме Зеленского, полковники УГО готовили покушения на начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и начальника СБУ Василия Малюка.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

Как хотели устранить Зеленского

Гук и Деркач якобы были завербованы Россией еще до начала СВО. Это произошло «на территории соседних европейских государств».

При этом, по версии СБУ, полковники УГО не собирались ликвидировать Зеленского сами — для этой цели они искали военных, приближенных к охране президента, «которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить». В то же время в доме Гука были при обыске обнаружены оружие и взрывные устройства.

Еще до Пасхи (5 мая) планировалась ликвидация Буданова. Его якобы хотели убить «ракетным ударом по дому, где он находится», потом «добить тех, кто остался, с помощью БПЛА», а затем еще одной ракетой «убрать оставшиеся следы». СБУ утверждает, что полковник УГО лично доставил FPV-дроны, заряды к РПГ и противопехотные мины для этой задачи и им якобы удалось зафиксировать разговоры потенциального исполнителя теракта с «куратором из ФСБ».

Есть ли доказательства причастности России

СБУ утверждает, что ликвидация Буданова должна была стать «подарком к инаугурации Путина». Спецслужба опубликовала серию фотографий и видеоматериалов, относящихся к задержанию Гука и Деркача, однако прямых доказательств их связей с Россией в них нет.

Кроме того, СБУ выложила запись разговора подозреваемого с неким «куратором из ФСБ» по имени Дмитрий Перлин. Предполагается, что он занимался Гуком и Деркачом с января 2022 года, а до этого их вербовал и вел Алексей Корнев.

«Би-Би-Си» отмечает, что показанный СБУ на фото «сотрудник ФСБ» Дмитрий Перлин похож на вице-президента российского Фонда развития современной дипломатии с таким же именем. Он, согласно данным на сайте, из Донецка, по образованию врач-педиатр, бывший секретарь донецкого отделения украинской партии «Союз левых сил», помощник Виктора Медведчука, программный директор «Всеукраинской комиссии по правам человека» и основатель Московской школы политического консалтинга. Нет никакой информации о его работе или же связях с ФСБ.

Фото: СБУ

Были ли другие покушения на Зеленского

С начала СВО власти Украины неоднократно делали заявления о «покушениях на Зеленского». Так, в начале марта 2022 года глава Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Зеленский якобы «пережил три покушения за неделю».

26 февраля 2022 года «Украинская правда» со ссылкой на разведку сообщила, якобы глава Чечни Рамзан Кадыров отправил для ликвидации Зеленского в Киев «большой отряд чеченских наемников». Затем правозащитник Владимир Осечкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что для ликвидации украинского президента и других официальных лиц в Киев отправили 1000 сотрудников ЧВК «Редут». И, наконец, сам Зеленский заявил, что за его головой якобы выслали 400 бойцов ЧВК «Вагнер», которые «скрытно проникли в Киев». Ни по одному из этих заявлений доказательств публике предоставлено не было.

После этого о «покушении на Зеленского» заговорили лишь спустя полтора года в августе 2023-го: СБУ сообщила об аресте женщины, которая якобы собирала информацию о поездке Зеленского в Николаевскую область. По утверждению спецслужбы, она передавала эти сведения России для подготовки покушения.

В апреле 2024 года прокуратура Польши заявила об аресте мужчины по имени Павел К., который якобы собирал для российской разведки информацию о работе аэропорта Жешув-Ясенка на востоке страны. Этот аэропорт активно используется для переброски западного вооружения на Украину, однако поляки предполагают, что могла готовиться попытка покушения на Зеленского. Доказательств этих планов представлено не было.

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