Хуситы взрывают Интернет. Кто такие, почему против Запада, на что способны

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look press

Йеменские хуситы повредили несколько магистральных подводных кабелей связи, которые проходят через Красное море. Насколько это серьезно, могут ли хуситы парализовать мировой Интернет, кто это такие?

Что произошло в Красном море

Израильская газета Globe сообщила, что минувшей ночью члены йеменского шиитского движения «Ансар Алла», известные как хуситы, повредили магистральные кабели связи, которые проходят по дну Красного моря.

Повреждены по крайней мере три кабеля: AAE-1 (самый длинный в мире подводный кабель, который соединяет Юго-Восточную Азию с Африкой и Европой), Europe India Gateway (EIG, длиной 15 000 км, который соединяет Индию, Африку и Европу) и кабель Eurasia, который совместно используют компании Seacom и TGN (10 000 км, соединяет Мумбаи в Индии с Марселем во Франции).

«По оценкам специалистов, ущерб коммуникационным мощностям является значительным, но не критическим, поскольку в том же регионе проходят кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу, которые не были повреждены. Ремонт [поврежденных кабелей] по оценкам может занять по крайней мере восемь недель, и является рискованным из-за угрозы атак хуситов», — пишет Globes.

Официальные представители движения «Ансар Алла» не комментировали ситуацию с повреждением инфраструктуры связи.

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look press

Кто такие хуситы, почему воюют против Запада

Шиитское движение «Ансар Алла» называют «хуситами» в честь его основателя Хусейна аль-Хуси, который был убит армией правительства Йемена в 2004 году. В ходе восстания в 2004-м, йеменской революции в 2011-м и после начала гражданской войны в 2014 году силам хуситов удалось взять под контроль ряд провинций на западе страны, в том числе столицу город Сана.

Против них на стороне официального правительства воюет широкая коалиция, созданная Саудовской Аравией. Саудовские силы подвергли Йемен блокаде с моря, суши и воздуха. По данным ООН, эти действия привели к голоду и обнищанию населения в стране. По оценкам Всемирной организации на сентябрь 2023 года в Йемене от голода погибли десятки тысяч детей, более 2 млн человек испытывают постоянный голод, а 0,5 млн — «острый голод».

После начала боевых действий в секторе Газа хуситы объявили о поддержке палестинского народа и исламского движения ХАМАС (несмотря на то, что ХАМАС являются суннитами). По данным Reuters, в декабре 2023 года официальные представители «Ансар Алла» потребовали немедленно обеспечить доступ гуманитарной помощи — продовольствия и медикаментов — в сектор Газа; в противном случае они обещали атаковать все суда, которые следуют в Израиль через Красное море. В дальнейшем они расширили список целей и теперь атакуют гражданские и военные суда из США и Великобритании.

Как хуситы закрыли движение в Красном море

С декабря 2023 года хуситы атаковали ракетами и БПЛА десятки судов, которые проходили через пролив Баб-эль-Мандеб и Красное море. Так, 25 февраля был атакован американский танкер Torm Thor, а двумя днями ранее — британское коммерческое судно и американский военный эсминец. Самой успешной операцией стал удар по британскому грузовозу Rubymar, который вез нефтепродукты и удобрения. После ракетного удара судно затонуло в Красном море.

Действия хуситов вынудили крупнейшие компании морских перевозчиков отказаться от маршрутов через Красное море и Суэцкий канал. В ответ США и Великобритания вместе с союзниками начали ракетные удары по позициям хуситов. По оценке военных экспертов, эффективность этих ударов оказалось низкой.

«Хуситы хорошо спрятали пусковые установки. Йемен — горная страна. Скорее всего, они успели построить десятки, если не сотни укрытий. Предположу, что современные противокорабельные ракеты им поставляет Иран, хуситы — проиранская группировка, это прокси Ирана. Американцы об этом знают, но найти не могут, поэтому без разбора бьют по городам», — объяснил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

В начале февраля 2024 года главная телекоммуникационная компания Йемена заявила, что бойцы «Ансар Алла» угрожают уничтожить подводные магистральные кабели в Красном море. По данным СМИ, мимо побережья Йемена проходит порядка 17% мирового интернет-трафика.

По данным профильного издания Data Center Dynamics (DCD), повреждение кабелей AAE-1, Seacom/TGN и EIG не оказало значительного влияния на работоспособность мировой сети Интернет. Тем не менее фиксировалось временное полное отключение связи в Джибути, а также проблемах со связью в странах Персидского залива и Индии.

Способ, которым были повреждены кабели, остается неизвестным. Глубина Красного моря достигает 490 м, некоторые из магистральных линий связи расположены на глубине не более 100 м. DCD приводит мнение военных экспертов, которые предполагают, что хуситы могли использовать затапливаемую взрывчатку или специально обученных дайверов.

Бизнес-издание BNN Bloomberg отмечает, что действия «Ансар Алла» уже оказывают серьезное влияние на мировые грузоперевозки: «контейнерный индекс» компании Drewry показывает резкий рост стоимости контейнерных грузоперевозок в январе 2024 года. Стоимость перевозки одного 40-футового контейнера взлетела с $1382 (30 ноября) до $3964 (25 января), и в дальнейшем начала снижаться.

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